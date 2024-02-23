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В российском регионе 12-летняя девочка провалилась под лед

В Ростовской области спасли провалившуюся под лед девочку

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Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области неравнодушный мужчина и полицейские спасли 12-летнюю девочку, провалившуюся под лед. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что в полицию с сообщением о тонущем в пруду ребенке обратился житель хутора Гусев. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские увидели тонущую девочку и мужчину, пытавшегося достать ее из водоема при помощи лестницы. Сотрудники правоохранительных органов при помощи каната эвакуировали на сушу россиянина и ребенка.

Школьницу с признаками переохлаждения доставили в больницу. Сейчас ей ничего не угрожает.

Ранее трое белгородцев провалились под лед на реке.

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