В российском регионе 12-летняя девочка провалилась под лед

В Ростовской области неравнодушный мужчина и полицейские спасли 12-летнюю девочку, провалившуюся под лед. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что в полицию с сообщением о тонущем в пруду ребенке обратился житель хутора Гусев. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские увидели тонущую девочку и мужчину, пытавшегося достать ее из водоема при помощи лестницы. Сотрудники правоохранительных органов при помощи каната эвакуировали на сушу россиянина и ребенка.

Школьницу с признаками переохлаждения доставили в больницу. Сейчас ей ничего не угрожает.

Ранее трое белгородцев провалились под лед на реке.