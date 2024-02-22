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Перед 23 Февраля в Москве участились кражи носков и дезодорантов

В Москве перед 23 Февраля стали чаще воровать носки и дезодоранты

В Москве перед Днем защитника Отечества участились кражи носков и дезодорантов. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

По информации ведомства, в преддверии 23 Февраля в столице стали чаще воровать самые популярные по статистике подарки.

Так, на севере Москвы Росгвардия задержала неоднократно судимого 20-летнего россиянина, который украл из сетевого магазина большое количество товара. У него изъяли 60 похищенных дезодорантов.

Другой 26-летний москвич попытался вынести из супермаркета без оплаты дезодорант и носки. Однако благодаря оперативной работе правоохранительных органов скрыться ему не удалось. Его задержали и передали полиции.

Ранее эксперты назвали самые популярные подарки женщинам на 8 Марта.

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