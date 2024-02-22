Жители Авдеевки подали документы на гражданство РФ

Жители освобожденной российскими военными Авдеевки подали документы на гражданство РФ. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки», — сообщила Волк.

До этого жительница Авдеевки Татьяна рассказала РИА Новости, что боится возвращения украинских войск. Женщина добавила, что ждала российскую армию в городе. Она поделилась, что теперь хочет поскорее встретиться с детьми и переехать к ним. Ее дочь давно живет в России и в последний раз они виделись девять лет назад. Но Татьяна призналась, что боится, что украинские власти или военные найдут ее. Поэтому она хочет, чтобы ее с супругом побыстрее вывезли из зоны боевых действий.

Агентство отметило, что российские бойцы в свою очередь помогли женщине и ее мужу, у которого недавно парализовало ноги и ухудшилось зрение, подготовиться к эвакуации из Авдеевки в составе охраняемой колонны.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.