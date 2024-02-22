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Из школьной программы 6–8-х классов в 2025 году могут убрать обществознание

Минпросвещения предложило убрать обществознание из программы 6–8-х классов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство просвещения России предложило с 2025 года убрать из программы 6–8-х классов обществознание и оставить только один урок в неделю в девятом классе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в тексте проекта.

До этого сообщалось, что участников СВО с педагогическим образованием будут привлекать к преподаванию в школах предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). По словам первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, военные с педобразованием смогут передать детям «бесценный опыт, который у них есть». Бугаев отметил, что таких людей «очень много» и Минпросвещения со своей стороны создаст условия, чтобы ветераны СВО, других конфликтов и боевых действий «заняли бесценную нишу [передачи] личного опыта».

Ранее в России создали Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО.

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