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Гость ресторана оставил официантке витамины вместо чаевых

Mirror: в США гость ресторана дал официантке витамины вместо чаевых

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Гость на свадьбе в США оставил официантке витамины в качестве чаевых, пишет Mirror.

Как рассказал брат жениха, после церемонии бракосочетания молодожены и 16 гостей отправились в местный ресторан итальянской кухни. Несмотря на то что среди них был плачущий ребенок, официантка в заведении, по словам гостя, оставалась вежлива и реагировала на все просьбы посетителей.

«Мы прекрасно провели время, и хотя мы были довольно шумными, наша официантка все время работала великолепно и следила за тем, чтобы у нас все было хорошо», — рассказал мужчина.

Брат жениха добавил, что сотруднице оставили чаевые, но ему показалось, что этого будет мало, поэтому он внес небольшой вклад от себя лично, оставив пакетик с легкими наркотиками.

Однако позже он осознал, что перепутал карманы, и отдал официантке пакет, в котором были обычные витамины. В соцсетях раскритиковали мужчину, отметив, что лучше бы он оставил ей деньги.

Ранее переодетый в медведя полицейский поймал наркоторговку с помощью конфет в День влюбленных.

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