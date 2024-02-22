Жителей ДНР призвали отказаться от прогулок в праздничные дни

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рекомендовал гражданам не выходить на улицу без особой необходимости в период февральских праздников. Обращение с соответствующим содержанием опубликовано в его Telegram-канале.

По словам руководителя региональной администрации, с 23 по 25 февраля украинские военные могут начать еще чаще обстреливать территорию ДНР. Пушилин сделал такой вывод на основе уже имеющегося опыта.

«Враг часто использует это время (праздников. — «Газета.Ru») для провокаций и террористических атак. Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!» — написал глава республики.

В конце он призвал жителей региона беречь себя и своих родных.

До этого представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что за последние сутки территория региона была атакована 51 раз. За это время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в направлении республики 181 снаряд и обстреляли 37 жилых кварталов с объектами гражданской инфраструктуры.

Ранее в МИД РФ объяснили удары украинских войск по мирным городам.