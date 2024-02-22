«Мосгаз» провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня в Александровском саду, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Впервые Вечный огонь зажгли в Александровском саду в 1967 году. С тех пор сотрудники «Мосгаза» проверяют работу горелки каждый месяц.

Также накануне праздников 23 февраля и Дня Победы «Мосгаз» проводит дополнительную профилактику работы Вечного огня.

Также специалисты «Мосгаза» проверяют работу Вечного огня у памятников в других городах и регионах. Например, в Донецке газовщики и энергетики в преддверии Дня защитника Отечества привели в порядок 4 мемориальных комплекса и зажгли на них Вечный огонь.

Напомним, ежегодно в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.

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