Россиянка попала под уголовное преследование за капсулы для похудения из Казахстана

Жительница города Константиновска в Ростовской области попала под уголовное преследование после заказа препарата из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Женщина 1991 года рождения заказала из Казахстана три коробки капсул, в которых содержится сильнодействующее вещество сибутрамин — в России препараты, содержащие это вещество подлежат предметно-количественному учету. Посылка из-за границы поступила в одно из почтовых отделений города. Ростовчанка заявила, что приобрела капсулы, чтобы сбросить вес.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Ранее россиянку задержали в аэропорту из-за шоколадки с листом коки из Перу.