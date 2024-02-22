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Россиянка попала под уголовное преследование за капсулы для похудения из Казахстана

Ростовчанка заказала капсулы для похудения и попала под уголовную статью

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Жительница города Константиновска в Ростовской области попала под уголовное преследование после заказа препарата из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Женщина 1991 года рождения заказала из Казахстана три коробки капсул, в которых содержится сильнодействующее вещество сибутрамин — в России препараты, содержащие это вещество подлежат предметно-количественному учету. Посылка из-за границы поступила в одно из почтовых отделений города. Ростовчанка заявила, что приобрела капсулы, чтобы сбросить вес.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Ранее россиянку задержали в аэропорту из-за шоколадки с листом коки из Перу.

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