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Медведев рассказал, что его раздражает в зумерах и миллениалах

Медведев признался, что его раздражает язык миллениалов и зумеров

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Pexels

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался журналистам, что его раздражает язык миллениалов и зумеров, однако он назвал это «ворчанием взрослого человека». Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что эти поколения людей говорят «на другом языке».

«Если вы обратили внимание на то, как общаются миллениалы, общаются зумеры, это уже немножко другой язык. Меня он раздражает, но это уже ворчание взрослого человека», — добавил он.

Ранее Bloomberg сообщал, что зумеры и миллениалы стали больше тратить на мелкие покупки из-за стресса от постоянно растущих цен. Полагая, что их финансовое будущее обречено, зумеры и миллениалы предпочитают «жить здесь и сейчас».

До этого психологи заявляли, что представители зумеров — молодежи, родившейся в период с 1997 по 2012 год, — все чаще выбирают «пенсионерский» образ жизни, а также отказываются от отношений для сохранения энергии.

Ранее эксперты выяснили, какое поколение готово больше тратить на высшее образование.

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