Подростки обокрали школу почти на полмиллиона рублей и сожгли похищенные ноутбуки в лесу

В Тюменской области компания молодых людей вынесла технику из закрытой на ремонт сельской школы и явилась с повинной. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным информагентства, банда, состоящая, в основном, из несовершеннолетних, совершила налет на школу в селе Перевалово под Тюменью, которая находилась на ремонте с марта по сентябрь прошлого года. Сначала внутрь проникли шестеро человек, они вынесли из здания ноутбуки, смартфоны и другую технику.

«Они хотели напугать охранника, но вскоре обнаружили, что в двух кабинетах находится техника в коробках. По итогу из школы были похищены восемь квадрокоптеров, чехлы для дронов, веб-камера, зарядки и аккумуляторы, смартфон, четыре ноутбука и два планшета, на общую сумму в более чем 428 000 рублей», — сказано в судебных документах.

Едва завладев ценными вещами, воры решили избавиться от части награбленного. Они разбили и выбросили в реку два планшета и один квадрокоптер. Несколько ноутбуков дети сожгли в лесу, а еще три дрона выбросили в мусорку. Остальное воры забрали к себе домой, их родители заметили появление новых вещей после того, как местные жители узнали о крупной краже из школы. Тогда взрослые заставили отпрысков объясниться и отвели их полицию, чтобы те написали явки с повинной.

Известно, что самый старший участник налета получил два года лишения свободы условно. Другие фигуранты еще не достигли совершеннолетия на момент суда, поэтому информация о назначенном им наказании не уточняется.

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