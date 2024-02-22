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Спор из-за «выкупа невесты» на свадьбе закончился для россиянина уголовным делом

В Орске спор мужчины на свадьбе закончился для него уголовным делом

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В Орске Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело против местного жителя, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда человеку на свадьбе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

Потерпевшая обвиняла ранее судимого 25-летнего жителя Орска в том, что во время спора на свадьбе из-за «выкупа невесты» он ударил ее кулаком по лицу, причинив таким образом ее здоровью тяжкий вред. Родственница жениха утверждала, что после удара у нее на носу остался сильный рубец.

Суд, рассмотрев дело, не нашел подтверждений «неизгладимого обезображивания лица» потерпевшей.

«Имеющийся у потерпевшей рубец на носу мало заметен, уродливого вида ее лицу не придает. Действия подсудимого были квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью потерпевшей», — отметили в пресс-службе судов.

Суд обязал мужчину выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей, а также назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. Наказание назначено с учетом признание мужчины виновным по еще одной статье — «Приобретении и хранении наркотических средств».

Ранее родители жениха расстроили свадьбу из-за отсутствия на праздничном столе костного мозга.

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