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СМИ показали украинский паспорт убитого в Испании перебежчика Кузьминова

El Periodico: у угнавшего Ми-8 перебежчика Кузьминова были поддельные документы

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El Periodico

Российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 и позднее убитый в Испании, скрывался под именем Игорь Шевченко. Об этом сообщила газета El Periodico, которая опубликовала фото его украинского паспорта.

В паспорте также написано, что он родился в Донецке 15 сентября 1990 года, но на самом деле пилоту было 28 лет. Документ был выдан в сентябре 2023 года.

Сейчас Служба безопасности Испании выясняет, выдавали ли украинские власти поддельный паспорт.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курсе и перелетел на нем в Харьковскую область. По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ» и что он «не доживет» до суда.

22 февраля испанская газета Español писала, что пилот-перебежчик поселился в испанском Вильяхойосе с целью начать новую жизнь и стать «профессионалом в области ремонта».

До этого отец Кузьминова заявил, что его сына могли «убрать» украинцы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «собачьей смертью» судьбу пилота Кузьминова.

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