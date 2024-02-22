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Лжецелительница из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии за обман 30 человек

В Ростовской области лжецелительница получила пять лет колонии

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Depositphotos

Советский районный суд Ростова-на Дону огласил приговор гадалке и целительнице, которая похитила деньги 30 клиентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, псеводоцелительница оказывала гражданам магические услуги, она списывалась с клиентами в мессенджерах и уверяла, что может проводить магические ритуалы, снимать и наводить «порчу».

Гадалке удалось собрать с доверчивых людей около двух миллионов рублей, несколько обманутых клиентов обратились с заявлением в полицию. В отношении целительницы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, решением суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме призвали приравнять гадалок к предпринимателям и наказать за мошенничество.

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