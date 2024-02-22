Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США 106-летний пенсионер получил аттестат об окончании школы

UPI: 106-летний американец получил аттестат об окончании средней школы

close
100%
GAB News/YouTube

В США 106-летний мужчина получил аттестат об окончании средней школы, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, аттестат был вручен Фреду Смоллсу из Каролины. На церемонии присутствовало более 100 человек, а вместе со свидетельством об образовании мужчина также получил почетную грамоту от школы.

Сообщается, что пенсионер после восьмого класса бросил школу и переехал в Вашингтон, чтобы устроиться на работу и помогать содержать семью.

Внучка Смоллса, Барделла Кинни, рассказала, что организовывала это мероприятие больше года. Она рада, что дедушка наконец-то получил аттестат, а это событие стало главной новостью в городе.

Ранее в США 90-летняя бабушка закончила университет спустя 70 лет после поступления. Завершить обучение ей всю жизнь не давали личные обстоятельства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами