В США 106-летний пенсионер получил аттестат об окончании школы

В США 106-летний мужчина получил аттестат об окончании средней школы, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, аттестат был вручен Фреду Смоллсу из Каролины. На церемонии присутствовало более 100 человек, а вместе со свидетельством об образовании мужчина также получил почетную грамоту от школы.

Сообщается, что пенсионер после восьмого класса бросил школу и переехал в Вашингтон, чтобы устроиться на работу и помогать содержать семью.

Внучка Смоллса, Барделла Кинни, рассказала, что организовывала это мероприятие больше года. Она рада, что дедушка наконец-то получил аттестат, а это событие стало главной новостью в городе.

Ранее в США 90-летняя бабушка закончила университет спустя 70 лет после поступления. Завершить обучение ей всю жизнь не давали личные обстоятельства.