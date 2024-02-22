Неизвестный зашел в петербургское антикафе и украл из заведения собаку

Неизвестный мужчина украл собаку из петербургского антикафе. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам администраторов кафе «Фронтир», похититель появился в заведении впервые и погладил пса Франца, живущего там же. Затем он поднял животное на руки и унес. Тем не менее сотрудники успели догнать похитителя на улице и «оперативно вернуть» Франца на место.

«Наши же администраторы в течение пары минут успели выбежать на улицу и найти собаку. Этот человек буквально в первый раз к нам зашел с улицы, и все, что он сделал, — утащил у нас собаку. Он не задержался больше, чем на минуту. Обращение в полицию поступит сегодня. Потому что это было вчера вечером», — уточнили владельцы кафе.

Как сообщается, пес никак не пострадал и сейчас чувствует себя хорошо. Администрация заведения планирует разыскать похитителя и выяснить, зачем он это сделал.

Ранее полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули украденную собаку хозяйке.