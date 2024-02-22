Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание гражданам России и Белоруссии. Эту информацию передало агентство ЧТК, ссылаясь на премьера Петра Фиалу.

Решение о прекращении выдачи виз российским и белорусским гражданам было принято сразу после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Изначально запрет действовал до 31 марта 2024 года, но теперь, по предложению МИД Чехии, не устанавливается конечный срок действия этих мер.

МИД отметил, что заявления о получении видов на жительство от граждан России и Белоруссии не будут рассматриваться. Тем не менее есть некоторые исключения, например для представителей оппозиции и студентов, для них необходимо создать условия для обучения и работы в Чехии.

Заявления о выдаче краткосрочных виз также могут быть рассмотрены, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС.

До этого россиян призвали покинуть Шри-Ланку из-за скандала с извращенцем в отеле. Ранее СМИ писали, что на Шри-Ланке несколько россиянок пострадали от домогательств сотрудника одного из дешевых отелей. При этом персонал отеля не хотел вызывать полицию, а сама полиция — принимать заявление от жертв. В ситуацию вмешалось российское посольство, которое призвало постоянно проживающих на острове россиян задуматься о возможном возвращении на родину. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала проверку.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.