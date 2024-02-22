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В Херсоне прозвучали взрывы

«Зеркало недели»: в Херсоне произошли взрывы

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bbbreaking/Telegram

В Херсоне прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

При этом воздушную тревогу украинские власти объявили только на территории контролируемых Киевом частей Донецкой народной республики и Запорожской области. Она начала звучать в 1:40 по мск.

Также о взрывах в городе сообщалось в ночь на 21 февраля.

До этого в Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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