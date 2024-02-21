Тагильчанин ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае

В Нижнем Тагиле мужчина с размаха ударил девочку в трамвае за отказ уступить ему место. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Дзержинском районе в трамвае, следовавшем по маршруту №12. Неизвестный мужчина, предположительно, находившийся в неадекватном состоянии, потребовал от ребенка уступить ему место. После отказа он начал нецензурно выражаться на повышенных тонах, а затем с размаха ударил девочку. Удар пришелся в ухо, ей удалось устоять на ногах.

За ребенка заступился сотрудник полиции, ехавший домой. Сообщается, что по факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы, планируется проведение проверки.

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