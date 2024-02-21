Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин поел яиц и попал в реанимацию с сильнейшим отравлением

В Подмосковье мужчина поел яиц и попал в реанимацию

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье мужчина после употребления сырых яиц получил сильнейшее отравление. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в городе Долгопрудный. В больницу доставили 64-летнего пациента с рвотой, головокружением, частым жидким стулом и низким артериальным давлением. Сообщается, что перед произошедшим он ел сырые яйца.

В результате обследования медики выявили у него сальмонеллез. Из-за инфекции у россиянина произошло нарушение функции почек, его отправили в реанимацию.

Пациенту провели внепочечное очищение крови, а также интенсивную комплексную дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Благодаря усилиям врачей функцию почек мужчины удалось восстановить, он чувствует себя хорошо и уже выписан проходить лечение амбулаторно.

Ранее школьник оказался прикован к инвалидному креслу после отравления на турецком курорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами