Россиянин поел яиц и попал в реанимацию с сильнейшим отравлением

В Подмосковье мужчина после употребления сырых яиц получил сильнейшее отравление. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в городе Долгопрудный. В больницу доставили 64-летнего пациента с рвотой, головокружением, частым жидким стулом и низким артериальным давлением. Сообщается, что перед произошедшим он ел сырые яйца.

В результате обследования медики выявили у него сальмонеллез. Из-за инфекции у россиянина произошло нарушение функции почек, его отправили в реанимацию.

Пациенту провели внепочечное очищение крови, а также интенсивную комплексную дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Благодаря усилиям врачей функцию почек мужчины удалось восстановить, он чувствует себя хорошо и уже выписан проходить лечение амбулаторно.

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