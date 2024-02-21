В Воронеже 17-летняя девушка стала матерью и выбросила новорожденного сына из окна

В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая выбросила своего новорожденного сына из окна. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Все произошло в ночь на 18 февраля в квартире жилого дома в Левобережном районе города. Девушка-подросток родила живого доношенного ребенка и немедленно решила избавиться от него. Недолго думая, молодая мать сбросила младенца с высоты четвертого этажа.

20 февраля местные жители сделали страшную находку во дворе дома и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. К тому времени медики уже ничем не могли помочь мальчику, который, по предварительным данным, получил серьезные травмы головы, груди и живота.

Сейчас следователи собираются допросить подозреваемую, а также ее родственников и соседей, и установить причины произошедшего.

Ранее новорожденного ребенка нашли завернутым в пакет во дворе дома в Новосибирске.