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Победитель лотереи не забрал свой приз и лишился $36 млн

Business Insider: в США победитель лотереи не забрал свой приз и остался без $36 млн

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Shutterstock

В США победитель лотереи не забрал свой приз и лишился $36 млн, пишет Business Insider.

Как рассказали организаторы лотереи, им пришлось аннулировать результаты розыгрыша, потому что победитель так и не вышел на связь. По их словам, это первый подобный случай в истории. Кроме того, даже если обладатель миллионов вдруг найдется, он все равно уже останется ни с чем — таковы правила.

Известно, что выигрышный билет был приобретен в августе 2023 года в городе Джексонвилл. Как уже стало известно, около 80 процентов джекпота передадут на благотворительность, а остальную часть перераспределят между другими призовыми фондами.

Ранее в США забытый на год лотерейный билет принес владельцу новый автомобиль. Все это время он пролежал в бардачке другой машины и был найден во время уборки.

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