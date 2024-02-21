В Госдуме хотят ограничить романтизацию преступников

В России необходимо ограничить упоминание биографии террористов в СМИ, чтобы не романтизировать их. С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе парламентских слушаний на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению», передает «Радио 1».

По его данным, Метелев уже разработал соответствующий законопроект.

«Данный законопроект заключается в ограничении на упоминание в СМИ биографии террористов, чтобы не романтизировать преступников», — пояснил депутат.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами. По его словам, законопроект запрещает гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Володин обратил внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. При этом многие иноагенты не скрывают, что отправляют деньги на финансирование Вооруженных сил Украины, отметил он.

Ранее в Хабаровске вооруженный преступник похитил из офиса банка свыше 13 млн рублей.