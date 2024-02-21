Россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию

В Нижегородской области мужчина попал в реанимацию после взрыва консервов, которые он разогревал на костре в квартире. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в пятиэтажном доме в городе Городец. Хозяин одной из квартир пытался развести в жилище на железном листе костер, чтобы разогреть на огне консервы. Однако пламя перекинулось на пол и начался пожар.

В результате консервы, которые россиянин пытался разогреть, разорвало, а сам мужчина надышался дымом. Его доставили в реанимацию.

Сообщается, что, по одной из версий, пострадавший таким образом пытался сэкономить на газе. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее сочинец попытался снять похмелье газом, устроил взрыв и попал в реанимацию.