Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гражданин Узбекистана задержан в Москве за нападение на сотрудницу полиции

В Москве задержали иностранца после его нападения на сотрудницу МВД

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве задержали иностранца, после нападения которого госпитализировали сотрудницу полиции. Об этом сообщает столичный СК.

По данным ведомства, нападение на женщину-полицейского произошло 18 февраля на Люблинской улице. Хулиган из Узбекистана стал сопротивляться задержанию и набросился на сотрудницу полиции. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Впоследствии злоумышленник был задержан, вину в инкриминируемом преступлении он признал. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи будут добиваться для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее москвич бросил гранату в бригаду скорой помощи, приехавшей к его матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами