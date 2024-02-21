Гражданин Узбекистана задержан в Москве за нападение на сотрудницу полиции

В Москве задержали иностранца, после нападения которого госпитализировали сотрудницу полиции. Об этом сообщает столичный СК.



По данным ведомства, нападение на женщину-полицейского произошло 18 февраля на Люблинской улице. Хулиган из Узбекистана стал сопротивляться задержанию и набросился на сотрудницу полиции. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Впоследствии злоумышленник был задержан, вину в инкриминируемом преступлении он признал. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи будут добиваться для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее москвич бросил гранату в бригаду скорой помощи, приехавшей к его матери.