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Сочинец попытался снять похмелье газом, устроил взрыв и попал в реанимацию

Mash: в Сочи мужчина устроил взрыв и попал в реанимацию, снимая похмелье газом

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Телеграм-канал Kub Mash

В Сочи мужчина решил снять похмелье при помощи газа, устроил взрыв в квартире и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Раздольное. Ранее судимый 22-летний россиянин, находившийся в съемной квартире, проснулся с похмельем. По неустановленной причине он решил, что его состояние может облегчить бытовой газ — мужчина его открыл. Через некоторое время в помещении прогремел взрыв.

После произошедшего россиянина доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ожоги 70% тела, его отправили в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее в российском селе жилой дом взлетел на воздух после взрыва и попал на видео.

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