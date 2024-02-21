Синоптики назвали «уткой» сообщения о рекордно жарком лете в 2024 году

Сообщения о том, что лето в этом году будет рекордно жарким и войдет в историю – это не более, чем «утка», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Никаких доказательств такого прогноза на сегодняшний день нет, как и конкретных метеорологов, которые бы его сделали, объяснил он в беседе с НСН.

Тишковец призвал не верить прогнозам, в которых нет имени конкретного синоптика в качестве источника информации. По его словам, всерьез на лето ни один инженер-синоптик такие прогнозы не разрабатывал.

«Тот, кто пустил эту «утку», либо балбес, либо горе-климатолог, который никогда не занимался прогнозами и начинает запускать лживую информацию, абсолютно не подкрепленную научными исследованиями, методиками и так далее, — сказал Тишковец. — И его слушают, например, аграрии, которые начинают выстраивать определенную стратегию в поведении! Ни в коем случае не надо доверять непонятным источникам».

Прислушиваться нужно к прогнозам, которые дают накануне старта очередного сезона. Обещание жаркого лета в середине февраля не может быть правдой, подчеркнул синоптик.

«Что же касается Эль-Ниньо, оно закончится весной, в апреле-мае, и не имеет никакого отношения к лету», — заключил он.

Напомним, накануне появилась информация, что лето 2024 может стать самым жарким в истории из-за явления Эль-Нино – колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Сообщалось, что температура превысит норму на 7 градусов, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде воздух может прогреться до +35°С.

В Гидрометцентре ранее объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.