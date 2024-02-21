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В МВД отреагировали на сообщения о проблемах с загранпаспортами у россиян

В МВД опровергли сообщения о массовых проблемах с российскими загранпаспортами

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Depositphotos

Появившиеся в социальных сетях сообщения о массовых проблемах с российскими загранпаспортами, из-за которых россияне не могут отправиться за границу, не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале МВД России заявила официальный представитель органов внутренних дел России Ирина Волк.

Речь идет о сообщениях, в которых рассказывается о проблемах с загранпаспортами — в частности, говорится о наличии в документах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи.

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — заявила Волк.

Она добавила, что если российские граждане сталкиваются с данной проблемой, то они могут рассчитывать на то, что их обращения будут рассмотрены в кратчайший срок.

До этого в Союзе туриндустрии опровергли массовость проблем россиян с загранпаспортами.

Ранее россиянину аннулировали паспорт в аэропорту из-за ошибки.

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