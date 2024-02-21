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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле белгородского села Старый Хутор со стороны Ураины

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Старый Хутор <…> подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Осколки снарядов в одном из частных домов повредили хозяйственную постройку и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем ранее украинские части обстреляли поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Одна из ракет пробила крышу частного домовладения.

В понедельник, 19 февраля, в Белгороде два раз за сутки включалась сирена ракетной опасности. Жителям города посоветовали укрыться в помещениях без окон.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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Обстрелы Белгородской области
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