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Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения

МАГАТЭ: ЗАЭС отключили от последней резервной внешней ЛЭП 20 февраля

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Евгений Биятов/РИА Новости

Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. Информация об этом появилась на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

В МАГАТЭ уточнили, что станция по-прежнему получает электроэнергию, необходимую для работы, — от своей основной линии энергоснабжения. Однако вчерашнее отключение привело к тому, что у ЗАЭС не осталось резервных вариантов внешней электропередачи.

Агентство также напомнило, что с лета 2022 года на атомной станции произошло восемь аварий, в ходе которых она теряла внешнее электроснабжение и пользовалась аварийными дизель-генераторами.

«Несмотря на то, что основная линия электропередачи продолжает работать, отсутствие резервного энергоснабжения показывает, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной», — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

7 февраля глава МАГАТЭ лично посещал территорию ЗАЭС в сопровождении своих сотрудников и представителей Минобороны Российской Федерации. В тот же день состоялась очередная ротация наблюдателей агентства на станции. После визита Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС.

Ранее стало известно, когда может состояться визит Гросси в Москву.

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