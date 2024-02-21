Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Финляндии предложили навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Yle: финская погранслужба хочет навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Закрыть предлагается КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: «Париккала» бездействовал из-за санкций ЕС, а «Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

Отмечается, что в начале 2000-х годов действовало более десятка переходов между Финляндией и Россией. Однако с тех пор их количество постоянно сокращалось.

Накануне министерство внутренних дел Финляндии начало работу над новым проектом закона по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что Хельсинки намерены подать Москве четкий сигнал о проблеме мигрантов на границе.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отказался налаживать отношения с РФ до конца СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами