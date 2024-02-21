В Финляндии предложили навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Закрыть предлагается КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: «Париккала» бездействовал из-за санкций ЕС, а «Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

Отмечается, что в начале 2000-х годов действовало более десятка переходов между Финляндией и Россией. Однако с тех пор их количество постоянно сокращалось.

Накануне министерство внутренних дел Финляндии начало работу над новым проектом закона по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что Хельсинки намерены подать Москве четкий сигнал о проблеме мигрантов на границе.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отказался налаживать отношения с РФ до конца СВО.