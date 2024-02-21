В центре Петербурга Mercedes протаранил две машины

В центре Петербурга произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Топ новости Петербурга».

Инцидент произошел на пересечении Невского проспекта и улицы Профессора Ивашенцова. Водитель на машине марки Mercedes врезался в две машины, одна из которых стояла на парковке.

В результате автомобили отбросило, одна из них оказалась на тротуаре. У одного из средств передвижения заметны сильные повреждения на передней части. О повреждениях других участников аварии не сообщается.

В аварии, по предварительной информации, никто не пострадал. Маневры водителя пешеходов не задели.

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