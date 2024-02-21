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ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене и потребовала его ареста

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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина страны по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы.

По данным агентства, следователи ФСБ РФ направили в данную инстанцию ходатайство об аресте мужчины. В суде уточнили, что его подозревают в совершении преступления по ст. 275 УК РФ.

«В суд поступили материалы ходатайства следователя <...> об избрании Мартынову Н. О. <...> меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Максимальное наказание по этой статье предполагает пожизненное лишение свободы.

Иные подробности дела в настоящее время не уточняются. Журналисты добавили, что судебное заседание состоится в закрытом формате из-за необходимости рассмотреть секретные материалы.

21 февраля Управление ФСБ РФ по Москве и области сообщило о задержании агента украинских спецслужб по подозрению в подготовке теракта. По информации службы, мужчина планировал взорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов в подмосковном городе Лобне.

Ранее в городе Чите задержали мужчину, подозреваемого в передаче Киеву данных о российских военных.

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