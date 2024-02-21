В Москве глыба льда рухнула на школьницу

Москвичка попала в больницу после того, как ей на голову упала наледь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Инцидент произошел на Смоленской набережной. Лег упал на 17-летнего подростка с крыши дома. В результате школьница получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшую оперативно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«После обследования установлено, что необходимости в госпитализации нет», – сообщил источник.

Девушку отпустили домой. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Петербурга на девушку упала глыба льда.