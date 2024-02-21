Минюст Тувы объяснил, почему власти региона решили усыплять бездомных собак

В Туве приняли закон, который позволяет проводить эвтаназию бездомных животных. Необходимость такой меры в Минюсте обосновали тем, что в регионе много агрессивных собак, на которых жалуются местные жители.

«Проект предусматривает умерщвление животных в пунктах временного содержания», — сообщили в ведомстве телеканалу «360».

При этом представители органов исполнительной власти заверяют, что умерщвлять будут только агрессивных животных – соответствующе решение будет принимать специальная комиссия.

«У нас очень много агрессивных животных, у которых нет владельцев. Много жалоб поступает в мэрию города, Следственный комитет. И нам даже пишут письма, что были зарегистрированы случаи нападения [бездомных животных] на детей, на взрослых», — добавили в Минюсте.

Аналогичные законы о праве властей усыплять бездомных животных приняли в нескольких регионах – к примеру, в Чукотском автономном округе, на Алтае и других.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который позволят субъектам России определять правила обращения с бездомными животными.

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