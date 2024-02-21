Диетолог рассказала, какие продукты идеально подойдут для ужина

На ужин лучше всего есть продукты, в которых содержатся полноценный белок и сложные углеводы. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Так, например, можно готовить запеченную рыбу, тушеное нежирное мясо или птицу, а на гарнир — отварные, запеченные или свежие овощи. Помимо этого, эксперт советует комбинировать овощной гарнир с крупами, которые надолго обеспечат чувство сытости и пополнят запас витаминов и минералов в организме.

«Если хочется съесть десерт после ужина, то можно в качестве десерта предложить кусочки фруктов или ягоды. Если вы не склонны к полноте и есть такое желание, можно съесть и небольшое количество сладкого после ужина — 25-50 г зефира, кусочек мармелада, пастилы», — добавила Михалева.

Врач напомнила, что ужинать лучше за два-три часа до сна, чтобы организм мог отдыхать ночью.

Спортивный диетолог Кэти Шиммельфенниг из Гавайского университета в Маноа до этого рассказала, что поздний ужин (после 18:00) не навредит фигуре при условии соблюдения дефицита (или нормы) калорий.

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