Аналитики причислили Москву и Петербург к мировым лидерам по уровню техразвития

Москва и Санкт-Петербург входят в число мировых лидеров по уровню пространственного и технологического развития. К такому выводу пришли эксперты международного консорциума исследовательских организаций из Китая, Индии и России, разработавших индекс технологического и пространственного развития городов мира (Urban & Innovation Environment Index). Об этом сообщается на сайте центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

В рамках рейтинга были проанализированы 100 крупнейших агломераций мира, из которых 30 вошли в финальный рейтинг.

Так, согласно индексу технологического и пространственного развития городов, Москва вошла в топ-10 агломераций мира, заняв в нем пятое место и первое среди агломераций БРИКС+.

Индекс оценивает физическую доступность городских сервисов для жителей.

Также столица России заняла четвертое место в мире по научному потенциалу, уступив лишь Токио, Лондону и Сеулу.

По культурному потенциалу Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-5 городов, опередив Лондон и Нью-Йорк.

Санкт-Петербург в рейтинге признан самым полицентричным городом мира. Москва занимает шестое место по этому показателю, уступая Парижу, Милану, Лондону и Тегерану.

Российские столицы также лидируют по уровню функционального разнообразия пригородов: Москва стала лидером, а Санкт-Петербург замкнул тройку агломераций по этому показателю.

Уровень доступности зеленых зон в главных городах России также один из самых высоких — оба мегаполиса вошли в десятку лидеров по этому показателю.

Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что каждый год в столице происходит множество масштабных изменений, направленных на повышение комфорта и уровня жизни горожан.

«Становятся ближе и доступнее культурные центры, школы и поликлиники, модернизируется и расширяется маршрутная сеть московского транспорта. Город берется за сложнейшие инфраструктурные проекты, и исследователи высоко оценили это», — пояснил эксперт.