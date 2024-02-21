Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о сокращении числа украинских беженцев в стране

AFP: число украинских беженцев в ФРГ уменьшилось более чем на 300 тысяч

close
100%
Reuters

Количество украинских беженцев, которые прибыли в Германию после эскалации конфликта, сократилось более чем на 300 тыс. человек. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на центральный реестр иностранцев ФРГ, сообщила «Лента.ру».

По информации журналистов, в данный момент на немецкой территории находятся 1,13 млн беженцев с Украины. Еще 307 тыс. украинских граждан, переехавших в Германию в период с февраля 2022 года по середину января текущего года, не числятся в упомянутом реестре.

В материале отмечается, что некоторые из них были исключены из списка в связи с отъездом из ФРГ. Также ряд украинские беженцев больше не числятся в реестре из-за летальных случаев.

20 февраля директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что украинские власти имеют право требовать возвращения уехавших за границу граждан. Речь идет о беженцах призывного возраста, в случае мобилизации которых международная организация намерена открыть вопрос об их статусе и защите в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возвращения беженцев в родную страну.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами