В Германии заявили о сокращении числа украинских беженцев в стране

Количество украинских беженцев, которые прибыли в Германию после эскалации конфликта, сократилось более чем на 300 тыс. человек. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на центральный реестр иностранцев ФРГ, сообщила «Лента.ру».

По информации журналистов, в данный момент на немецкой территории находятся 1,13 млн беженцев с Украины. Еще 307 тыс. украинских граждан, переехавших в Германию в период с февраля 2022 года по середину января текущего года, не числятся в упомянутом реестре.

В материале отмечается, что некоторые из них были исключены из списка в связи с отъездом из ФРГ. Также ряд украинские беженцев больше не числятся в реестре из-за летальных случаев.

20 февраля директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что украинские власти имеют право требовать возвращения уехавших за границу граждан. Речь идет о беженцах призывного возраста, в случае мобилизации которых международная организация намерена открыть вопрос об их статусе и защите в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возвращения беженцев в родную страну.