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В Японии арестовали троих мужчин, которые случайно вели прямой эфир своего преступления

Sora News : трое японцев случайно начали вести трансляцию преступления и были арестованы

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Shutterstock

В Японии арестовали троих мужчин, которые случайно вели на телефоне прямую трансляцию своего преступления, пишет местное издание Sora News.

Как пишут СМИ, мужчина из Иокогамы гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения, ведя в соцсетях прямую трансляцию для своих подписчиков. В какой-то момент японец сел на лавочку и заснул, не прерывая эфир. Именно в это время к спящему подошли трое неизвестных, которые ограбили его на глазах у зрителей.

После этого воры сели в машину, когда один из них обратил внимание, что на ворованном телефоне работает камера, но ничего с этим не сделал. При этом мужчины продолжали обсуждать ограбление и свои планы. Лишь спустя некоторое время воры осознали, что находятся в прямом эфире, и спешно прекратили трансляцию.

Полицейским, пользуясь ошибкой грабителей, не составило труда установить их личности и оперативно арестовать. По данным офицеров, мужчины причастны к еще одному ограблению.

Ранее в США неизвестные украли 60-метровую радиовышку.

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