Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила новые меры поддержки бойцов

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции подготовила очередной доклад президенту России Владимиру Путину, в котором предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Глава группы по вопросам СВО отметил, что предложенные меры выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.

В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников спецоперации на «дальневосточные» и «арктические» гектары, предоставить дополнительные выплаты детям-инвалидам бойцов, а также не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям.

Сейчас, как уточнил Андрей Турчак, возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров.

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов.

«Предлагаем снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», — сообщил Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета ЕР, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды спецоперации.

«На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть — недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», — добавил глава группы.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента в декабре 2022 года. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.