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Мужчина пришел на свидание к 16-летней девушке и был ограблен компанией подростков

Во Франции подростки ограбили мужчину, который пришел на свидание со школьницей

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции мужчина был ограблен подростками после того, как договорился о встрече с их сверстницей. Об этом сообщает actu17.

Инцидент произошел еще 22 декабря в департаменте Жиронда. Перед этим 29-летний местный житель познакомился в сети с 16-летней девушкой и запланировал с ней встречу. В назначенный день он пришел на выбранное место, где его поджидали семеро подростков, скрывавших свои лица. Они напали на мужчину и отвели в близлежащий лес. Там несовершеннолетние отобрали у пострадавшего банковскую карту и заставили назвать пин-код, применив к нему насилие. Они также снимали мужчину на видео и унижали его. Едва освободившись, он подал заявление в полицию.

Как уточняется, последнего из подозреваемых поймали 13 февраля. Известно, что молодые люди уже совершали аналогичные нападения. В этот раз они были взяты под стражу за вымогательство и похищение людей. Пятерых задержанных поместили под строгий судебный надзор. Им запрещено контактировать друг с другом, но необходимо регулярно посещать школу.

Ранее неизвестные напали на прохожего и 11 раз ударили его ножом из-за телефона.

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