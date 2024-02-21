Лукашенко рассказал о счастье России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна должна создавать с Россией свое счастье. Об этом пишет БелТА.

Глава Белоруссии прилетел в Казань, где сразу направился в местный Кремль. Там Лукашенко провел переговоры с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Президент признал, что, возможно, нынешние обстоятельства «подтолкнули» страны друг к другу. Президент отметил, что на практике стороны теперь и реализуют подходы для совместного счастья.

В беседе с главой российского региона Лукашенко подчеркнул, что Татарстан — самый развитый, высокотехнологичный регион РФ с серьезным уровнем промышленности. В то же время, президент отметил, что конкуренция на рынке растет, так как западные компании ушли, а на их место приходят китайские и другие производители. Но, несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост, заключил Лукашенко.

В заключении глава государства заявил, что вместе Белоруссия и Татарстан способны достичь многого.

Ранее Лукашенко призвал белорусов ментально и стратегически подготовиться к войне.