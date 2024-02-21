Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске 15-летняя ученица частной школы изменила прическу и исчезла

Shot: 15-летняя школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

close
100%
Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

Ученица частной школы пропала при странных обстоятельствах в Новосибирске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как уточняется, родственники школьницы ничего не знают о ее местонахождении с 19 февраля.

По данным Telegram-канала, перед исчезновением 15-летняя девочка, которая живет с матерью и братом, отправилась в парикмахерскую и изменила там прическу. За услугу она заплатила наличными, а затем ушла в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время ее заметили у станции метро «Площадь им. Ленина», тогда она она была одета в черную куртку и черную медицинскую маску. При себе у девочки был черный рюкзак.

Известно, что до сих пор она не пыталась сбежать из дома, а также не состояла на учете в ПДН. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

Ранее екатеринбуржец, которого близкие искали пять дней, потерял память после поездки в такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами