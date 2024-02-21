В Новосибирске 15-летняя ученица частной школы изменила прическу и исчезла

Ученица частной школы пропала при странных обстоятельствах в Новосибирске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как уточняется, родственники школьницы ничего не знают о ее местонахождении с 19 февраля.

По данным Telegram-канала, перед исчезновением 15-летняя девочка, которая живет с матерью и братом, отправилась в парикмахерскую и изменила там прическу. За услугу она заплатила наличными, а затем ушла в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время ее заметили у станции метро «Площадь им. Ленина», тогда она она была одета в черную куртку и черную медицинскую маску. При себе у девочки был черный рюкзак.

Известно, что до сих пор она не пыталась сбежать из дома, а также не состояла на учете в ПДН. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

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