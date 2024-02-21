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В Карелии водитель высадил ребенка из автобуса посреди леса

В Карелии водитель высадил школьницу из автобуса в лесу

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Shutterstock

Водитель междугороднего автобуса высадил на трассе ребенка, девочка осталась одна посреди леса. О произошедшем рассказала в социальных сетях ее мать.

Инцидент произошел 20 февраля, 11-летняя школьница ехала домой в деревню Вилга, девочка самостоятельно купила билет на автобус. Во время поездки она поняла, что перепутала маршруты и едет не туда, напуганный ребенок обратился к водителю автобуса.

Мужчина выслушал девочку и высадил ее на трассе около леса.

«Моего ребенка просто высадили из автобуса уже за городом. Сказать, что у ребенка была истерика, это вообще ничего не сказать», — рассказала мать школьницы.

Предприятие «Карелавтотранс» проводит служебную проверку в отношении водителя автобуса.

Ранее на Урале оштрафовали перевозчика, высадившего школьницу из автобуса на мороз.

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