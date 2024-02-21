В Москве автомобиль рухнул с моста при съезде с МКАД

В Москве автомобиль упал с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Происшествие случилось ночью в районе автовокзала «Южные ворота», передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. По его данным, водитель и пассажирка выбрались из машины самостоятельно, однако им потребовалась помощь врачей.

В экстренные службы позвонил свидетель ДТП – водитель проезжавшего мимо авто. После приезда специалистов выяснилось, что упал автомобиль марки Peugeot. В машине находились водитель с пассажиркой 10 лет. У девочки подозревают черепно-мозговую травму, ее увезли для оказания помощи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Недавно стало известно, что участок МКАД перекрыли. Речь идет о дороге на пересечении Осташковского шоссе и МКАД в районе Медведково.

Ранее в Воронежской области упала с моста Lada.