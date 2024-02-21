Эксперты назвали полезное природное средство борьбы со стрессом и бессонницей

Ромашка — это лекарственное растение, которое используют в лечебных целях со времен древней Руси. Сегодня она применяется преимущественно как седативное средство, так как может помочь при стрессовых состояниях. Помимо этого, ромашка обладает антимикробным и заживляющим эффектом, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Ромашку прописывают при нервном перевозбуждении. Как подтвердили исследования, она помогает при общем тревожном расстройстве легкой и средней степени тяжести и оказывает антидепрессивное воздействие. Часто это растение применяют также при бессоннице — оно способно успокоить нервную систему и улучшить качество сна.

Кроме того, экстракт ромашки уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, связанные с желудочно-кишечными воспалительными заболеваниями. Также он успокаивает раздраженный кишечник, подавляет метеоризм, обладают сильными антидиарейными и антиоксидантными свойствами.

В ромашке есть вещества, которые убивают вирусы и бактерии, в том числе — золотистый стафилококк. Она уменьшает воспаление, предотвращает развитие язв и способна в среднем на 9 дней раньше заживить язвы, чем при применении кортикостероидов.

Однако в состав ромашки входит природное соединение кумарин, которое обладает разжижающим кровь эффектом. Пред употреблением экстракта ромашки с другими препаратами нужно проконсультироваться с врачом. Злоупотреблять ромашкой нельзя, так как при большом количестве ее потребления были случаи внутреннего кровотечения и других последствий.

Нельзя пить ромашку за две недели до и после операций. Кроме того, действие ромашки схоже с влиянием эстрогена, поэтому с осторожностью ее следует применять при раке молочной железы, матки и яичников, эндометриозе или миоме.

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