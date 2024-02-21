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Названо число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ

Памфилова: заявки на участие в ДЭГ на выборах президента подали 2,75 млн человек

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали уже 2,75 млн человек, еще около 1,25 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель». Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова, чьи слова передает ТАСС.

«Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2,75 млн заявлений. Более 1,25 млн заявлений подано нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией «Мобильный избиратель», — сказала глава ЦИК.

В сообщении ведомства говорится, что заявку на онлайн-голосование можно подать до 11 марта.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

По данным Центризбиркома, количество избирателей внутри страны составило более 112,3 млн человек, число избирателей, проживающих за границей, превысило 1,89 млн человек.

18 февраля сообщалось, что большинство россиян (79%) готовы отдать свой голос на выборах 2024 года за Владимира Путина.

Ранее в МИД РФ заявили о росте числа призывов к срыву президентских выборов в РФ.

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Выборы президента России-2024
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