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ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Лобне

ФСБ: задержан украинский агент, пытавшийся взорвать силовика в авто в Лобне

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Shutterstock

Сотрудники УФСБ сообщили, что агента украинских спецслужб, который пытался взорвать силовика в подмосковной Лобне, арестовали. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовился взорвать автомобиль работника правоохранительных органов Московского региона. В ФСБ добавили, что 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под машину, которая была припаркована возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области.

Однако устроить теракт не получилось — мужчину задержали, отметили в ФСБ. Задержанным оказался уроженец Ярославля.

В итоге взрывотехники ФСБ обезвредили самодельное взрывное устройство. В спецслужбе добавили, что никто из гражданских и правоохранителей не пострадал.

На подозреваемого завели уголовное дело по статьям о госизмене и теракте.

До этого стало известно, что агент Службы безопасности Украины, который готовил теракт против одного из политиков Запорожской области, под видом инвалида пытался заминировать автомобиль чиновника. ФСБ РФ показала соответствующие кадры.

Ранее в Абакане военного осудили на пять лет за неявку из отпуска.

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