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Путин поддержал продление программы капремонта школ

Владимир Путин: на капремонт школ в 2024-2026 годах выделят 181 млрд рублей

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра просвещения Сергея Кравцова о продлении программы капитального ремонта школ до 2030 года, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Путин добавил, что на капремонт школ в 2024-2026 годы из федерального бюджета направят 181 млрд рублей.

Также Путин поручил обеспечить школы высокоскоростным интернетом и продумать создание воспитательных и спортивных пространств, а также обновить школьные медицинские кабинеты.

«Нужно обновлять актовые залы, библиотеки, создавать возможности для школьных театров. Также прошу поддерживать инициативы по созданию творческих и волонтерских центров», — сказал Путин.

Кроме того, президент поручил уделить особое внимание вопросам безопасности учеников и учитывать предложения учеников во время благоустройства пришкольных территорий.

Напомним, программа капремонта реализуется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения. В 2024 году планируется капитально отремонтировать 1047 школ по всей стране.

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