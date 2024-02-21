Путин поддержал продление программы капремонта школ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра просвещения Сергея Кравцова о продлении программы капитального ремонта школ до 2030 года, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Путин добавил, что на капремонт школ в 2024-2026 годы из федерального бюджета направят 181 млрд рублей.

Также Путин поручил обеспечить школы высокоскоростным интернетом и продумать создание воспитательных и спортивных пространств, а также обновить школьные медицинские кабинеты.

«Нужно обновлять актовые залы, библиотеки, создавать возможности для школьных театров. Также прошу поддерживать инициативы по созданию творческих и волонтерских центров», — сказал Путин.

Кроме того, президент поручил уделить особое внимание вопросам безопасности учеников и учитывать предложения учеников во время благоустройства пришкольных территорий.

Напомним, программа капремонта реализуется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения. В 2024 году планируется капитально отремонтировать 1047 школ по всей стране.