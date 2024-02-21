В Новосибирске мужчина затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении

В Новосибирске видеокамеры записали, как неизвестный применяя силу посадил девушку в автомобиль. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел на улице Петухова. На кадрах заметно, как машина едва не сбивает идущую по территории девушку. После этого автомобиль марки Honda Accord останавливается, из него выходит мужчина и затаскивает местную жительницу в салон, пассажирка сопротивляется. Затем средство передвижения скрылось.

По какой причине мужчина похитил человека, неизвестно.

На ситуацию обратили внимание сотрудники МВД. На данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Белгородской области юноша похитил и истязал свою бывшую 16-летнюю девушку.