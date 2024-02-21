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Врачи объяснили, кому опасно переходить на интервальное голодание

Диетолог Дианова: интервальное голодание противопоказано при проблемах с ЖКТ

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Интервальное голодание — это работающая методика для большинства людей, которая за счет создания дефицита калорий помогает снижать вес. Однако это все равно диета, которая противопоказана при определенных проблемах со здоровьем, в частности, при желчекаменной болезни и проблемах с ЖКТ, объяснила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Нельзя переходить на интервальное голодание людям с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника, так как для них очень важен режим питания, подчеркнула врач.

О наличии мочекаменной болезни человек может просто не знать, поэтому важно перед выбором диеты проконсультироваться с врачом и провести диагностику тела, подчеркнула Дианова.

«Важно также и психическое состояние человека. Нужно четко понимать, что любые ограничивающие варианты питания могут приводить к срывам. В первую очередь это происходит у женщин», — добавила врач.

Перед тем, как перейти на такой способ сбросить вес, стоит подумать о других методах создания дефицита калорий, считает специалист. Она почеркнула, что жесткий дефицит калорий — всегда вреден для здоровья и в перспективе приводит к замедлению метаболизма.

«Если у вас есть такая задача — похудеть, то лучше делать это медленно. Так будет полезнее для кожи и психики. Надо выбрать для себя стратегию», — считает врач.

Напомним, диетологи считают интервальное голодание неэффективным, так как данный способ похудения может привести к дефициту полезных микроэлементов, а в будущем — быстрому набору веса при возвращении к обычному режиму питания.

Ученые ранее нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением.

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